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В Венгрии запретили смену пола 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В Венгрии запретили смену пола
Фото: globallookpress.com
Парламент Венгрии — Национальное собрание — юридически запретил смену пола. Теперь в этой стране трансгендеры не смогут зафиксировать в документах свою другую биологическую принадлежность, сообщает BBC News.
В поддержку законопроекта о невозможности де-юре поменять пол, указанный в свидетельстве о рождении, проголосовали 133 депутата, против — 57. Правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном считает, что принятый документ положит конец правовой путанице, не мешая при этом проявлять индивидуальность.
Теперь документ должен подписать президент страны Янош Адер. Отмечается, что местные правозащитники собираются отговорить его от этого. Они опасаются, что закон усугубит дискриминацию в отношении ЛГБТ-граждан.
Ранее сообщалось, что Венгрия без объяснения причин отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Это произошло на фоне роста гомофобных настроений в стране.
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Комментарии 2
В мире , ЛГБТ , Виктор Орбан , BBC News , Венгрия
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