Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Принц Чарльз предложил потерявшим работу британцам спасать клубнику 

Российская Газета 1 час назад
Безработным британцам предложили спасать клубнику
Фото: ТАСС
Наследник британского престола принц Чарльз совместно с правительством Великобритании предложили своим гражданам, оставшимся из-за пандемии без работы, поехать собирать клубнику на фермах в Шотландии. Это предложение касается также студентов. Обращение с приглашением "на клубнику" размещено на сайте правительства Соединенного Королевства.
"Как часть усилий по поддержке британских фермеров и сельхозпроизводителей набрать работников на период сбора урожая, правительство Великобритании создало сайт совместно с сельскохозяйственной отраслью, чтобы найти возможности помочь", — сказано в сообщении.
При этом те, кто уже был уволен из-за связанных с пандемией сокращений и при этом имеют право заниматься другой работой, могут принять участие в сборе ягод, и правительство продолжит выплачивать им 80 процентов от зарплаты на прежнем месте работы.
Обычно для сбора урожая в Соединенном Королевстве привлекают сезонных рабочих из Восточной Европы, однако в этом году по причине изоляционных мер они приехать не смогут. Между тем, британским сельхозпроизводителям требуется порядка 90 тысяч сезонных работников.
Как отметил министр по делам Шотландии Алистер Джек, "не сомневаюсь, что британские рабочие и студенты воспользуются возможностью прокормить Великобританию и помочь экономике в эти самые сложные времена. Все вместе — правительство, промышленность и рабочие Британии спасут шотландскую клубнику и другие наши вкусные продукты".
Видео дня. Фейковый депутат решает городские проблемы
Российская Газета: последние новости
Матвиенко призвала не устраивать "судилище" над ВОЗ по поводу коронавируса Матвиенко призвала не устраивать "судилище" над ВОЗ по поводу коронавируса Пелоси возмутили планы Трампа бесплатно передать России аппараты ИВЛ Пелоси возмутили планы Трампа бесплатно передать России аппараты ИВЛ Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке
Комментарии
В мире , Чарльз Виндзор , Великобритания , Шотландия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
В Испании образовались километровые очереди
В Испании образовались километровые очереди
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
00:37
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
Новости Москвы
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
01:51
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
Общество
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
00:43
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
Шоу-бизнес Другое
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение