«Зеленский выполнил все обещания Порошенко»

— Владимир Леонидович, как, на ваш взгляд, прошёл первый год президентства Владимира Зеленского?

— Скажем так — хуже, чем ожидалось. Когда Зеленский стал президентом, ему делалась скидка на то, что в политике он человек малоопытный, что у него нет собственной профессиональной управленческой команды, что на него будут воздействовать как внутренние, так и внешние силы, и ему будет необходимо выдерживать давление, чтобы проводить собственную линию. Всё это как бы прогнозировалось. Но трудно было предполагать, что за прошедший год его личная субъектность в политике будет отсутствовать в такой степени, в какой мы это наблюдали.

Это была полная сдача всех позиций. Понятно, что далеко не все обещания, которые политики раздают в ходе предвыборной кампании, потом выполняются. Однако в данном случае мы имеем ситуацию, в которой выполнены все обещания не Зеленского, а предыдущего президента — Петра Порошенко , с которым Зеленский, собственно, боролся на выборах.

Справка Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины во втором туре голосования 21 апреля 2019 года, набрав, стал президентом Украины, победив во втором туре выборов. За него проголосовали 73,22% избирателей. 20-го мая он вступил в должность. Свою предвыборную кампанию он строил на противопоставлении предыдущему президенту — Петру Порошенко, а главными целями своего правления провозгласил борьбы с коррупцией и прекращение войны на Донбассе. Он заверял, что намерен выдвигаться на пост главы государства только один раз и успеть реализовать все свои цели за один президентский срок. Можно взять список и вы увидите, что весь год Зеленский прилежно выполнял то, что обещал Порошенко, и оказался всего лишь «другим лицом» прежнего президента. Это президент майдана и президент государственного переворота.

— Соцопросы на Украине показывают, что 30 процентов населения оценивают действия президента на «отлично» или «хорошо» и почти 40 процентов — на «удовлетворительно». То есть около 70 процентов населения в принципе довольны главой государства. Чем это можно объяснить?

— Прежде всего тут работает психологический аспект. Людям довольно трудно признаться, что год назад они сделали неправильный выбор и ошиблись. К тому же им свойственно в любой ситуации надеяться на лучшее, на позитивные изменения. Оценки могут выставляться авансом.

Но есть и другой момент. Подобные результаты опросов — это не точная интерпретация настроений тех 70-ти с лишним процентов избирателей, которые год назад голосовали за Зеленского и помогли ему победить. Люди голосовали против войны и выступали за мир, против политики Порошенко и поддерживали Зеленского. Но Зеленский вовсе не антипод Порошенко и никогда им не был. Когда украинцам задавали вопрос о том, хотят ли они мира на юго-востоке страны на условиях Минских соглашений, они отвечали — нет. То есть мир им изначально был нужен лишь на условиях Киева, а не Минска, Берлина, Парижа и тем более Москвы. Это показывает, что многолетняя тотальная пропаганда, ведущаяся украинскими СМИ, даёт свои результаты.

Да, разочарование Зеленским в народе присутствует. Прежде всего есть недовольство невыполненными обещаниями по улучшению экономического положения в стране и увеличения благосостояния народа. Но массового разочарования тем, что Зеленский пошёл по стопам Порошенко, нет и в помине.

— Говорят, что Зеленский был проектом Игоря Коломойского и к настоящему времени вышел из-под его контроля. Это так?

— Да, это так. Но он не стал самостоятельным, а перешёл под контроль тех, кто реально определяет политику Украины — госдепа США . Под контролем Коломойского он был лишь тогда, когда надо было вести избирательную кампанию, давать какие-то обещания, получать деньги на ведение избирательной кампании. После получения возможности принимать конкретные политические решения, эти решения стали диктовать настоящие хозяева.

— Как коронавирус влияет на президентство Зеленского? Он справляется с пандемией?

— Справляется в том плане, что не даёт людям увидеть реальную картину заболеваемости. Ведь известно, что на Украине проведено минимальное количество тестирований на душу населения. Поэтому истинные масштабы бедствия остаются неизвестными. С помощью тотального контроля над СМИ ему удаётся их завуалировать.

Да, разочарование Зеленским в народе присутствует. Прежде всего есть недовольство невыполненными обещаниями по улучшению экономического положения в стране и увеличения благосостояния народа. Но массового разочарования тем, что Зеленский пошёл по стопам Порошенко, нет и в помине.

Но здесь нельзя забывать и о том, что коронавирус во многом загадочен для специалистов. Никто не может объяснить, почему в государствах Восточной Европы — бывших странах соцлагеря, процент заболевших в разы меньше, чем в западных странах. Почему в солнечном Краснодарском крае заболевших мало, а в такой же солнечной Италии — много. Этот неизвестный фактор может играть и на стороне Украины, как бывшей советской республике, где в соответствии с медицинской политикой СССР раньше массово проводилась вакцинация населения.

— В последнее время активизировалась тема Минских договорённостей. Заседала трёхсторонняя группа, Дмитрий Козак летал в Берлин. Как вам видится будущее этого формата?

— На мой взгляд, Украина и рада бы отказаться от данного формата, но ей запрещают внешние кураторы. Потому что сразу начнёт рушиться санкционная система, выстроенная против России. Отказ Киева от Минских договорённостей разочарует европейцев. И если на фоне 20 миллиардов долларов товарооборота с США американские санкции для России не играют практически никакой роли, то отказ европейцев от санкций против Москвы, больно ударит по самолюбию Вашингтона.

Основной задачей Киева в этой игре является отказ от минских договорённостей таким образом, чтобы обвинить противоположную сторону. Поэтому там и рождаются экзотически-нелепые предложения рассматривать на Донбассе в качестве стороны переговоров тех представителей региона, которые покинули его в самом начале конфликта шесть лет назад. С таким же успехом на Донбассе можно было бы найти киевлян и вести переговоры только с ними. Иначе как саботированием переговорного процесса такие инициативы Киева не назовёшь.