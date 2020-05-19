В скандале между Чехией и Россией новый поворот

Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге , пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минобороны объяснили отказ тем, что памятник находится в собственности муниципалитета, а не военного ведомства.

«Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче РФ», — пояснили в Минобороны Чехии.

Ранее стало известно, что в районе Прага-6 снесли памятник маршалу Коневу, который был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.