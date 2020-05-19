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Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник Коневу 

Газета.Ru 27 минут назад
В скандале между Чехией и Россией новый поворот
Фото: EPA
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минобороны объяснили отказ тем, что памятник находится в собственности муниципалитета, а не военного ведомства.
«Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче РФ», — пояснили в Минобороны Чехии.
Ранее стало известно, что в районе Прага-6 снесли памятник маршалу Коневу, который был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.
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В мире , Министерство обороны , РИА Новости , Прага , Чехия
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