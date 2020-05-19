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Жэньминь жибао (Китай): весьма вероятно, что covid-19 появился в США еще в декабре, но политикам было не до того –… 

ИноСМИ 43 минуты назад
В Китае указали на фатальные ошибки США
Фото: Reuters
Велика вероятность того, что covid-19 появился в США еще в прошлом году, пишет «Жэньминь жибао». И в доказательство приводит слова американского профессора. Но вместо принятия соответствующих мер, подчеркивает издание, чиновники были заняты пристальным наблюдением за Китаем.
Весьма вероятно, что коронавирус нового типа появился в США еще в декабре прошлого года, однако политики проигнорировали обостряющуюся ситуацию, поскольку были заняты наблюдением за Китаем, пишет Business Insider. На начальном этапе эпидемии американское правительство уделяло чрезмерно пристальное внимание проблемам и успехам Китая в борьбе с коронавирусом и в итоге «проморгало» собственные фатальные ошибки.
В статье, опубликованной 12 мая на сайте Business Insider, отмечается, что новые исследования свидетельствуют о том, что вирус мог активизироваться во Франции и штатах Нью-Йорк и Флорида США еще в декабре 2019 года и в январе 2020 года.
Но вплоть до 11 марта президент США Дональд Трамп не объявлял о приостановке транспортного сообщения между Соединенными Штатами и Европой. За несколько месяцев множество людей и туристических групп могли выступить в качестве потенциальных разносчиков вируса в Европе и США.
Автор материала назвал несколько ключевых причин, объясняющих, почему США столь долго не могли обнаружить у себя вирус.

Игнорирование прямой и явной угрозы импорта вируса из Европы

В конце января правительство США решило закрыть свои границы лишь для иностранцев, побывавших в Китае, в то же время оставив без внимания возможность импорта вируса из Европы и тот факт, что без ограничения въезда или полного закрытия границы в стране могло произойти большее число случаев заражения коронавирусом нового типа.

Искаженная позиция, направленная на националистические обвинения в эпидемии

Соединенные Штаты допустили серьезные просчеты в вопросах, связанных с covid-19. Все внимание было сосредоточено исключительно на Китае, а жесткое отслеживание и мониторинг нацелены на лиц, прибывающих из КНР. Штаты никогда не признают, что допустили ошибку, а вирус с большой вероятностью пришел из других стран и регионов.

Диапазон тестирования на коронавирус в ранний период был слишком узок

Как рассказала профессор Вивиана Саймон, работающая в Медицинской школе Icahn School of Medicine штата Нью-Йорк, с большой вероятностью коронавирус попал в США через Европу неустановленным путем и мог начать распространиться в Нью-Йорке уже в конце января 2020 года.
Автор публикации также полагает, что система эпидемического надзора в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США давно устарела и нуждается в обновлении.
Однако власти Соединенных Штатов по сей день не проявляют должной обеспокоенности по поводу смертей десятков тысяч граждан и не принимают никаких адекватных действий.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Китай , Нью-Йорк , США
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