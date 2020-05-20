В Грузии высказались об отношениях с Россией

Возобновление диалога Грузии Россией возможно, но в настоящее время для него не создано никаких условий, заявила в эфире телеканала «Рустави-2» президент страны Саломе Зурабишвили . При этом глава государства подчеркнула, что только прямые переговоры дают ощутимый результат.

Зурабишвили отметила, что взаимодействие двух стран может быть возобновлено в двух формах: в ведении войны или диалога.

По словам президента, активно выступающей на стороне переговоров, третьего пути она не знает.

«В принципе, я являюсь, была и всегда буду сторонником диалога», — пояснила она.

Национальный грузинский лидер напомнила, что в 2004-05 гг. она в качестве министра иностранных дел принимала участие в переговорах с Москвой. Тогда удалось убедить Россию отказаться от военных баз на территории Грузии. Зурабишвили отметила, что цель была достигнута только благодаря прямому диалогу.

Впрочем, в настоящее время обсуждение каких-либо вопросов с российскими властями, по мнению главы государства, результатов не принесет, поскольку «сегодня нет возможностей».

«Диалог ради диалога никогда не был выходом», — пояснила президент.