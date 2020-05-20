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Президент Грузии заговорила о переговорах с Россией 

Павел Тиунов и ещё 10 30 минут назад
В Грузии высказались об отношениях с Россией
Фото: Википедия
Возобновление диалога Грузии с Россией возможно, но в настоящее время для него не создано никаких условий, заявила в эфире телеканала «Рустави-2» президент страны Саломе Зурабишвили. При этом глава государства подчеркнула, что только прямые переговоры дают ощутимый результат.
Зурабишвили отметила, что взаимодействие двух стран может быть возобновлено в двух формах: в ведении войны или диалога.
По словам президента, активно выступающей на стороне переговоров, третьего пути она не знает.
«В принципе, я являюсь, была и всегда буду сторонником диалога», — пояснила она.
Национальный грузинский лидер напомнила, что в 2004-05 гг. она в качестве министра иностранных дел принимала участие в переговорах с Москвой. Тогда удалось убедить Россию отказаться от военных баз на территории Грузии. Зурабишвили отметила, что цель была достигнута только благодаря прямому диалогу.
Впрочем, в настоящее время обсуждение каких-либо вопросов с российскими властями, по мнению главы государства, результатов не принесет, поскольку «сегодня нет возможностей».
«Диалог ради диалога никогда не был выходом», — пояснила президент.
Российско-грузинские отношения, как сообщал «Рамблер», накалились летом 2019 года после скандала на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, когда глава делегации из России занял место спикера грузинского парламента. В результате в столице Грузии вспыхнули митинги. Впоследствии прямое авиасообщение между странами было прекращено по инициативе президента России Владимира Путина.
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В мире , Саломе Зурабишвили , Владимир Путин , Грузия
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