Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В Грузии высказались об отношениях с Россией
Фото: Википедия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
"В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй — диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит. Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации", — сказала Зурабишвили во вторник в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2", отвечая на вопрос ведущего, собирается ли она вести прямой диалог с Россией.
"Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны", — добавила она.
В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения. Прямой диалог между двумя государствами поддерживают только спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе и член Совета Федерации Григорий Карасин.
Видео дня. Фейковый депутат решает городские проблемы
ТАСС: последние новости
Пенс заявил, что все американские штаты частично возобновляют работу своих предприятий Пенс заявил, что все американские штаты частично возобновляют работу своих предприятий В Италии открылись первые музеи после карантина В Италии открылись первые музеи после карантина Зеленский проведет большую пресс-конференцию по итогам года своего президентства Зеленский проведет большую пресс-конференцию по итогам года своего президентства
Комментарии 2
В мире , Саломе Зурабишвили , Зураб Абашидзе , Григорий Карасин , Совет Федерации , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
00:37
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
Новости Москвы
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
01:51
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
Общество
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
00:43
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
Шоу-бизнес Другое
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение