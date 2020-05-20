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Глава ЛНР готов отодвинуть линию соприкосновения, если Украина не прекратит обстрелы 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
В ЛНР пригрозили Зеленскому
Фото: РИА Новости
Луганская народная республика (ЛНР) будет вынуждена принять решительные меры и отодвинуть линию соприкосновения, если украинская сторона не прекратит провокационные обстрелы мирных жителей и важнейших объектов инфраструктуры. Об этом во вторник заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее, 16 мая, в результате обстрела республики киевскими силовиками была повреждена линия электропередачи, которая питала критически важные объекты инфраструктуры, а также социальные объекты и жилой сектор.
"Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. В случае продолжения подобных действий со стороны Вооруженных сил Украины, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи. Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения", — цитирует его заявление агентство Луганскинформцентр.
Глава ЛНР отдал указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции республики. Пасечник отметил, что регулярные обстрелы мирного населения и объектов инфраструктуры являются целенаправленной провокацией украинских подразделений. "Это целенаправленная провокация и акция с понятной всем целью — уничтожить критически важные объекты инфраструктуры нашей республики, необходимые для жизнеобеспечения нашего населения. И в этой акции Украина уже добилась определенных результатов, вызвав серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие нам гуманитарной катастрофой", — говорится в заявлении.
Во избежание эскалации конфликта глава ЛНР призвал Россию, Германию, Францию и представителей ОБСЕ оказать влияние на Украину для обеспечения реального перемирия.
Участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако украинская армия регулярно нарушает условия "режима тишины".
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Комментарии 2
В мире , Выборы на Украине , Леонид Пасечник , Владимир Зеленский , ОБСЕ
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