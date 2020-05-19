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В Италии открылись первые музеи после карантина 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
В Италии открылись первые музеи после карантина
Фото: Reuters
Первые музеи открылись в Италии после карантина, продолжавшегося больше двух месяцев. Как сообщается на сайте Минкультуры Италии, по всей стране возобновили работу 14 государственных музеев.
В числе первых еще в понедельник, несмотря на традиционный музейный выходной, оказались Национальный археологический музей и Национальный музей средневекового и современного искусства в Матере, Археологический парк в Пестуме, Национальная галерея современного искусства в Риме. Во вторник открылась Галерея Виллы Боргезе, а также ряд римских музеев, включая Капитолийские.
Многие музейные учреждения, несмотря на разрешение открыться уже 18 мая при условии соблюдения всех мер предосторожности, отложили открытие до 2 июня. В этот день в Италии отмечается национальный праздник — День республики. Так, именно на это число назначено "второе открытие" выставки Рафаэля, приуроченной к 500-летию со дня смерти гения Возрождения, в столичном зале "Скудерие дель Квиринале". Как указывается в объявлении о возобновлении доступа публики, срок работы экспозиции, которая изначально планировалась с 5 марта до 2 июня, будет продлен до 30 августа.
Пока Галерея Уффици во Флоренции объявила об открытии 21 мая только садов Боболи, которые представляют собой пример ботанического наследия, а также памятник садовой архитектуры периода Возрождения и барокко. 26 мая откроется Галерея Академии в Венеции. На конец месяца запланировано открытие самых известных античных археологических памятников — Колизея и комплекса Помпеи.
Все учреждения культуры закрылись из-за опасности распространения коронавируса нового типа 8 марта. Правительство планирует к 15 июня разрешить открыть театры и кинотеатры. Однако две самые известные открытые площадки — Термы Каракаллы, где проводит летний сезон Римская опера, и "Арена ди Верона" уже объявили о переносе всех спектаклей на следующий год. Из запланированных мероприятий пока никаких изменений по срокам не претерпел в Италии только Венецианский кинофестиваль, который обещают провести со 2 по 12 сентября.
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Комментарии
В мире , Италия , Рим
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