Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео с сотнями застрявших на границе России и Китая грузовиков 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
На пограничном пункте Пограничный-Суйфэньхэ застряли почти 300 грузовиков после того, как Китай установил более строгий контроль на КПП в связи с пандемией коронавируса. В день разрешен проезд всего 30 грузовиков.
Строгий контроль установлен еще на прошлой неделе из-за того, что у одного из водителей заподозрили коронавирус. Изначально количество грузовиков, которые могут проехать в Китай, было сокращено до 10, но с 18 мая границу разрешено пересекать 30 фурам, сообщает Ruptly, публикуя видео с пограничного пункта.
Отмечается, что некоторые водители провели несколько дней в КПП.
По данным правительства Приморского края, около 280 автомобилей ожидают пересечения границы.
Ранее СМИ сообщили, что более 108 млн жителей провинций Цзилинь и Ляонин с 18 мая отправлены на карантин из-за 34 новых случаев коронавируса. Эпицентром новой вспышки стал город Шулань.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мать Саакашвили устроила скандал в Тбилиси Мать Саакашвили устроила скандал в Тбилиси Токио в официальном документе назвал Южные Курилы «японскими» Токио в официальном документе назвал Южные Курилы «японскими» Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС
В мире , Видео , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпали почти все волосы»: раскрыта правда об Аллегровой
«Выпали почти все волосы»: раскрыта правда об Аллегровой
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
00:37
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
Новости Москвы
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
01:51
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
Общество
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
00:43
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
Шоу-бизнес Другое
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение