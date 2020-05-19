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Пелоси пожаловалась на ожирение Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
В США пожаловались на ожирение Трампа
Фото: РИА Новости
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси высказалась об ожирении президента страны Дональда Трампа. Такое заявление она сделала в ходе интервью журналисту Андерсону Куперу.
Пелоси прокомментировала решение главы государства принимать гидроксихлорохин для профилактики новой коронавирусной инфекции.
"Я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не одобрено учеными, особенно в его возрастной группе и в его, скажем так, весовой группе", — отметила Пелоси, охарактеризовав "весовую группу" Трампа как "ожирение".
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает по одной таблетке противомалярийного гидроксихлорина в день, чтобы не заразиться коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Комментарии
В мире , Андерсон Купер , Дональд Трамп , ВОЗ , США
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