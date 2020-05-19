В США пожаловались на ожирение Трампа

Пелоси прокомментировала решение главы государства принимать гидроксихлорохин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

"Я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не одобрено учеными, особенно в его возрастной группе и в его, скажем так, весовой группе", — отметила Пелоси, охарактеризовав "весовую группу" Трампа как "ожирение".

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает по одной таблетке противомалярийного гидроксихлорина в день, чтобы не заразиться коронавирусом.