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В администрации США отреагировали на выздоровление Мишустина 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
В США отреагировали на выздоровление Мишустина
Фото: ТАСС
Американские власти рады, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого в конце апреля был диагностирован коронавирус, выздоровел, сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.
«Соединенные Штаты рады слышать, что премьер-министр Мишустин чувствует себя лучше. Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса», — приводит его слова ТАСС.
Напомним, Мишустин был выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
Президент Владимир Путин поздравил Мишустина с тем, что тот вылечился от коронавируса и может в полном объеме приступить к работе.
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В мире , Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Администрация США , ИТАР-ТАСС
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