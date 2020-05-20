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Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН 

РИА Новости и ещё 2 51 минуту назад
Британия претендует на ключевую роль на ГА ООН
Фото: РИА Новости
Великобритания намерена продолжать играть ключевую роль на Генеральной Ассамблее ООН, в каком бы формате она не проводилась, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании.
Ранее постпред Нидерландов при ООН опубликовал в Twitter копию письма генсека ООН Антониу Гутерреша председателю ГА ООН Тиджани Мухаммаду-Банде. В нем генсек предложил рассмотреть возможность проведения общих прений сессии Генассамблеи ООН в сентябре без личного участия лидеров, глав правительств и министров стран, которые бы записали заранее свои выступления. Официальный представитель председателя ГА Рим Абаза заявил позднее РИА Новости, что Генассамблея пока не приняла решения о том, в каком формате будут проходить общие прения.
"Вспышка коронавируса подчеркнула важность международной координации по борьбе с общими вызовами, в том числе и во всемирной борьбе с пандемией. Она также означает, что международные институты и организации должны адаптироваться к новым способам работы", — отметил представитель Форин-офиса в ответ на просьбу прокомментировать предложение Гутерреша.
"Великобритания продолжит играть лидирующую роль на Генассамблее ООН, каким бы образом она не проводилась", — подчеркнул собеседник агентства.
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В мире , Антониу Гутерреш , Генассамблея ООН , МИД , ООН , РИА Новости , Нидерланды , Великобритания
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