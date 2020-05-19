Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт объяснил новую вспышку коронавируса в Китае 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Эксперт объяснил новую вспышку коронавируса в Китае
Фото: Reuters
Новые выявленные случаи коронавируса в Китае могут быть завезенными, или же инфекция проявилась у людей без симптомов, заявил вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
«Трудно комментировать вспышку. Надо подождать объяснений китайцев. Это может быть связано со случаями завоза», — сказал он «360».
Китай уже снял ограничения на фоне коронавируса и вернулся к привычной жизни, это означает, что все передвижения по стране возобновились. Другой возможной причиной новой вспышки может быть проявление инфекции у людей, которые незаметно для самих себя переносят вирус.
«В последнее время мы видим у нас в стране из проведенных тестов половина или больше — бессимптомники. Это значит, что скрыто инфицированные люди — здоровые носители. Они является эпидемиологическими опасными лицами», — пояснил вирусолог.
Такой человек может заболеть, если у него снизится иммунитет.
«Давайте оценим действия властей. Вы видите, насколько эффективно китайцы реагируют даже на 34 случая заболевания. Они объявляют карантин в миллионы людей. Это очень значимо», — добавил Зуев.
Ранее СМИ сообщили, что более 108 млн жителей провинций Цзилинь и Ляонин с 18 мая отправлены на карантин из 34 новых случаев коронавируса. Эпицентром новой вспышки стал город Шулань.
Видео дня. Фейковый депутат решает городские проблемы
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мать Саакашвили устроила скандал в Тбилиси Мать Саакашвили устроила скандал в Тбилиси Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС Токио в официальном документе назвал Южные Курилы «японскими» Токио в официальном документе назвал Южные Курилы «японскими»
Комментарии
В мире , Виктор Зуев , РАН , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Лавров раскрыл позицию РФ в вопросе «Северного потока 2»
Лавров раскрыл позицию РФ в вопросе «Северного потока 2»
В КНДР рассказали о нелегкой жизни Ким Чен Ына
В КНДР рассказали о нелегкой жизни Ким Чен Ына
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
00:37
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
Новости Москвы
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Собянин призвал «приспосабливаться к новой реальности»
00:37
Собянин призвал «приспосабливаться к новой реальности»
Новости Москвы
Посетителя гипермаркета избили из-за отсутствия маски
00:20
Посетителя гипермаркета избили из-за отсутствия маски
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение