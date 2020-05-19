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Власти КНР поделятся вакциной от коронавируса со всеми странами 

News.ru 1 час назад
КНР поделится вакциной от коронавируса
Фото: globallookpress.com
Создаваемая в Китае вакцина от коронавируса будет доступна для всех стран. Об этом 19 мая на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
После того, как в Китае будет создана вакцина от коронавируса, она станет доступна для всего мира, — цитирует ТАСС чиновника.
По его словам, КНР будет и дальше сохранять абсолютную прозрачность по всем вопросам, касающимся борьбы с пандемией COVID-19. Чжао Лицзянь подчеркнул, что противостояние коронавирусу требует объединенных усилий от международного сообщества и всеобщей активной поддержки для обеспечения руководящей роли Всемирной организации здравоохранения.
Ранее представители Елисейского дворца сообщили, что вакцина от коронавируса должна стать всенародным достоянием. Также во дворце подчеркнули, что препарат должен быть доступен для всех, писал NEWS.ru.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4,9 млн человек, погибли свыше 320,23 тысячи, выздоровели более 1,91 млн В России на 19 мая общее число инфицированных достигло 299 941, выздоровели — 76 130, умерли — 2837.
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Комментарии
В мире , МИД , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Китай
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