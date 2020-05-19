Трамп нашел виноватых в пандемии

Президент Американского университета в Москве в эфире НСН объяснил ультиматум Трампа в отношении ВОЗ тем, что президент проигрывает по рейтингам Байдену перед предстоящими выборами.

Дональд Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу. Соответствующая телеграмма также была опубликована на странице американского президента в Twitter. В ней отмечается, что администрация президента Соединенных Штатов провела расследование реагирования ВОЗ на ситуацию с COVID-19. И, по словам главы Белого дома, эта проверка подтвердила многие серьёзные опасения, о которых он говорил в последний месяц. Если организация в течение 30 дней не осуществит значительных улучшений, Трамп намерен сделать временную заморозку финансирования ВОЗ США постоянной и пересмотреть членство в организации.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что это попытка Трампа найти виноватых в тяжёлой экономической ситуации, в которую попали США.

«Трамп пошёл ва-банк, так как сейчас, по рейтингам, он проигрывает Байдену. Впрочем, его рейтинги были ниже и в соревновании с Клинтон, но, в итоге, он победил. Тут вопрос в экономике — ему нужно как-нибудь оправдать рост безработицы и долгов. Ведь экономика была главным козырем Трампа и теперь надо найти виноватого. И виноватыми, получаются, сейчас Китай и ВОЗ. Возможно, это не самый мудрый ход и вернее было бы как раз сотрудничать с другими странами, показать себя миротворцем, присоединится к призывам расследования. Трудно предсказать, поможет ли это выиграть ему свою игру», — сказал Эдуард Лозанский.

Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН заявил, что США пытаются демонизировать Китай, чтобы победить в экономической гонке.

«Китай рассматривается уже американскими элитами не просто как страна, с которой есть торговый дисбаланс, а как страна, которая бросает американскому лидерству вызов в военно-политической, экономической, информационной сферах. Поэтому все договоренности, которые там заключаются, очень временные. Соединенные Штаты постоянно дополняют стратегию по сдерживанию Китая, это все дополняется информационной войной, которая разрастается на наших глазах. США обвиняют Китай чуть ли не в том, что он заразил всю планету COVID-19», — сообщил он.