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Япония пошла против решения России 

Вероника Полынина 52 минуты назад
Япония представила новое издание официального доклада МИД страны «Синяя книга по дипломатии» за 2020 год, пишет «ИноСМИ».
В новой версии «Синей книги» Япония вновь заявила о суверенитете над так называемыми «северными территориями». Годом ранее японский МИД исключил из доклада содержавшееся в издании 2018 года положение о том, что «четыре "северных острова" принадлежат Японии».
Позиция японского правительства была раскритикована как правящей коалицией, так и оппозиционными партиями.
В издании «Синей книги» за 2020 год указано, что мирный договор между Японией и Россией «может быть подписан после разрешения вопроса о принадлежности „четырех северных островов"“. Таким образом, в докладе зафиксирована базовая позиция на то, что объектом переговоров должны стать все четыре острова.
В августе 2019 года, как сообщал „Рамблер“, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова „после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли“. Он подчеркнул, что передача островов состоится именно после заключения мирного договора.
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В мире , Видео , Сергей Лавров , МИД , InoSMI.Ru , Япония
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