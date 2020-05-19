Япония пошла против решения России 

Япония представила новое издание официального доклада МИД страны «Синяя книга по дипломатии» за 2020 год, пишет «ИноСМИ»

В новой версии «Синей книги» Япония вновь заявила о суверенитете над так называемыми «северными территориями». Годом ранее японский МИД исключил из доклада содержавшееся в издании 2018 года положение о том, что «четыре "северных острова" принадлежат Японии».

Позиция японского правительства была раскритикована как правящей коалицией, так и оппозиционными партиями.

В издании «Синей книги» за 2020 год указано, что мирный договор между Японией и Россией «может быть подписан после разрешения вопроса о принадлежности „четырех северных островов"“. Таким образом, в докладе зафиксирована базовая позиция на то, что объектом переговоров должны стать все четыре острова.