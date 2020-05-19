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В Сирии арестовали активы двоюродного брата Асада Рами Махлуфа 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Арестованы активы брата Асада
Фото: Facebook
Правительство Сирии издало распоряжение о предупредительном аресте активов одного из наиболее влиятельных бизнесменов страны Рами Махлуфа.
Согласно опубликованной в Сети копии документа, министерство финансов решило конфисковать средства, движимое и недвижимое имущество двоюродного брата сирийского президента Башара Асада и его супруги и детей.
Сам Махлуф ранее заявлял, что власти заставляют его выплачивать много налогов и отказаться от ряда принадлежащих компаний, отмечает BBC Arabic.
Как писал NEWS.ru, Рами Махлуф записал несколько видеообращений к родственнику. Он отказался покинуть телекоммуникационную компанию Syriatel, на чём настаивают сирийские власти.
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В мире , Ближний Восток , Башар Асад , Минфин , Сирия
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