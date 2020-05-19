Арестованы активы брата Асада

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Правительство Сирии издало распоряжение о предупредительном аресте активов одного из наиболее влиятельных бизнесменов страны Рами Махлуфа.

Согласно опубликованной в Сети копии документа, министерство финансов решило конфисковать средства, движимое и недвижимое имущество двоюродного брата сирийского президента Башара Асада и его супруги и детей.

Сам Махлуф ранее заявлял, что власти заставляют его выплачивать много налогов и отказаться от ряда принадлежащих компаний, отмечает BBC Arabic.

Как писал NEWS.ru, Рами Махлуф записал несколько видеообращений к родственнику. Он отказался покинуть телекоммуникационную компанию Syriatel, на чём настаивают сирийские власти.