Арестованы активы брата Асада

Правительство Сирии издало распоряжение о предупредительном аресте активов одного из наиболее влиятельных бизнесменов страны Рами Махлуфа.
Согласно опубликованной в Сети копии документа, министерство финансов решило конфисковать средства, движимое и недвижимое имущество двоюродного брата сирийского президента Башара Асада и его супруги и детей.
Сам Махлуф ранее заявлял, что власти заставляют его выплачивать много налогов и отказаться от ряда принадлежащих компаний, отмечает BBC Arabic.
Как писал NEWS.ru, Рами Махлуф записал несколько видеообращений к родственнику. Он отказался покинуть телекоммуникационную компанию Syriatel, на чём настаивают сирийские власти.