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Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов 

Lenta.ru и ещё 1 57 минут назад
Порошенко хвастался Байдену повышением тарифов
Фото: Ефрем Луацкий / AP
Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что повысил коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Андрей Деркач, который опубликовал аудиозаписи, как он утверждает, разговоров двух политиков. О содержании пленок сообщает «Страна.ua».
«В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100 процентов тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75 процентов», — утверждает на записи человек с голосом, похожим на голос Порошенко. Он добавляет, что власти «запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия».
«Я согласен», — отвечает на записи Байден.
Ранее сообщалось, что Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США.
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Комментарии
В мире , США , Украина , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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