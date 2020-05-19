Порошенко хвастался Байдену повышением тарифов

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«В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100 процентов тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75 процентов», — утверждает на записи человек с голосом, похожим на голос Порошенко. Он добавляет, что власти «запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия».

«Я согласен», — отвечает на записи Байден.

Ранее сообщалось, что Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США.