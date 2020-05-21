В Белоруссии стартует предвыборный сбор подписей

Один из важнейших этапов кампании по выборам президента стартует в Белоруссии : с 21 мая по 19 июня включительно инициативные группы смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своих кандидатов.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Согласно действующему законодательству, кандидаты на высший государственный пост выдвигаются гражданами республики при наличии не менее 100 тысяч подписей.

На нынешних выборах ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп, в целом же заявки были поданы от 55 граждан. Самая большая группа поддержки сформирована у действующего президента республики Александра Лукашенко — в нее вошли более 11,4 тысячи человек. На втором месте бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, в группе за его выдвижение — немногим более 8,9 тысячи участников. Третью позицию занимает депутат и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич — в его группе более 4 тысяч человек.

Виктор Бабарико/facebook.com

Также в числе претендентов на пост президента, которые по итогам проверки документов допущены к сбору подписей, — экс-глава администрации Парка высоких технологий и бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало, и.о. председателя объединенной гражданской партии Николай Козлов , сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев , председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень, председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич , экс-депутат Анна Канопацкая, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова.

Валерий Цепкало/facebook.com

Кроме того, ЦИК зарегистрировал инициативные группы фермера Юрия Ганцевича, пенсионера Владимира Непомнящих, заместителя председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Натальи Кисель, безработной Светланы Тихановской, а также мастера перманентного макияжа и татуировки Александра Таболича.

В Белоруссии в плане сбора подписей законодательство довольно либеральное, оно не обязывает потенциального кандидата в президенты предоставить для проверки "автографы", которые собраны равномерно по всей стране. Например, при желании можно собрать все 100 тысяч подписей только в Минске или только в Гомеле. Однако в ЦИК республики уверены: будущие кандидаты заинтересованы в том, чтобы их знали во всех регионах, и поэтому они самостоятельно должны заботиться о своей рекламе и "светиться" везде, где только возможно.

Нюансы для "подписчиков"

Собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов на высший государственный пост в Белоруссии вправе только члены инициативной группы, каждый из них должен иметь удостоверение, выданное ЦИК, и документ, подтверждающий личность.

На лицевой стороне подписного листа указываются без сокращений сведения о месте работы или службы лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в президенты. Подписной лист также должен содержать полное наименование организации, которая является основным местом его работы или службы, и информацию о занимаемой должности. Если гражданин безработный, указывается его занятие.

В Белоруссии подписываться за выдвижение могут совершеннолетние граждане республики, обладающие избирательным правом. При желании можно поддержать своим "автографом" сразу несколько кандидатур, но только один раз — одного и того же человека.

Для удобства последующей проверки в подписном листе должны содержаться подписи избирателей, которые проживают на территории только одного города областного подчинения, района, а в городах с районным делением — одного района.

Согласно законодательству, собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов в президенты можно везде, где это не запрещено местными властями. В каждом регионе перечень запрещенных мест определяется индивидуально.

Например, в Минске нельзя проводить пикеты по сбору подписей на территории Октябрьской площади, площади Независимости, площади Победы, площади Государственного флага, Привокзальной площади и площади Якуба Коласа. Также нельзя собирать подписи на расстоянии менее 200 метров от зданий резиденций президента, парламента, правительства и на расстоянии менее 50 метров от зданий республиканских органов госуправления, дипломатических представительств и ряда других объектов. Под запретом и пикеты на объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта, мостах и путепроводах, проезжей части автодорог, в подземных пешеходных переходах. Пикетирование разрешено ежедневно с 8.00 до 22.00 (совпадает с мск).

С учетом COVID-19

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой — распространением коронавируса COVID-19 — в ходе нынешней выборной кампании сборщиков подписей обязали использовать защитные средства, маски и перчатки. Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина ранее заявляла, что несоблюдение этой меры в последующем может послужить основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты, даже если все необходимые 100 тысяч подписей будут в наличии.

При этом Ермошина не считает, что COVID-19 окажет существенное влияние на сбор подписей.

"Да, народа стало меньше ходить (на улицах — ред.), но в масках вы встретите людей редко. Более того, даже в магазины — закрытые помещения — не так много людей заходит в масках. То есть далеко не все берегутся от коронавируса. Поэтому сказать, что население у нас страшно напугано, сидит в бункере и сборщики подписей потревожат покой, нарушат эпидемиологический режим, не приходится. Нет особого эпидемиологического режима, и граждане не особо стремятся его соблюдать", — отметила глава ЦИК в эфире Первого национального канала Белорусского радио.

Помимо пикетов, собирать подписи в республике разрешено по месту жительства граждан, а открывать ли дверь членам инициативных групп, решают они сами.

Агитация в период выдвижения в Белоруссии запрещена, однако по законодательству инициативная группа вправе рекламировать своего кандидата и предоставлять для ознакомления избирателям информационные материалы, которые каким-то образом его характеризуют.

Не допускается вознаграждение избирателей, то есть "автограф" нельзя купить, подарить в обмен на него какой-то презент или использовать иные формы поощрения. Нельзя также принуждать кого-либо подписаться за потенциального кандидата в президенты.

По окончании сбора подписей листы сдаются для проверки в соответствующую районную, городскую или районную в городе комиссию — в зависимости от того, в каком регионе работали члены инициативной группы. Этап проверки "автографов" продлится в Белоруссии до 29 июня.

Затем последует регистрация кандидатов в президенты — с 5 по 14 июля. Предвыборная агитация продлится с 14 июля по 8 августа, а досрочное голосование будет организовано в стране 4-8 августа.