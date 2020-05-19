Экономику Европы будут лечить «электрошоком»

Автор L’Opinion Рафаэль Лежандр рассказал об инициативе Франции Германии по восстановлению европейской экономики, сравнив ее с электрошоком и отметив, что две первые экономики еврозоны впервые договорились об «общих долговых инструментах».

Как писал «Рамблер», 18 мая канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представили программу экономического восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Ее объем составляет 500 миллиардов евро. Деньги будут получены в виде займов на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза.

Эти средства годами будут выплачиваться пострадавшим странам ЕС в виде не требующих возврата траншей. Возместить их планируется за 20 лет из бюджета Евросоюза.

Лежандр отмечает, что займы станут доступны с 2021 года, а возвращать их придется после 2027 года.

По его словам, речь идет о невиданных раньше бюджетных переводах и 30-процентном увеличении европейских программ помощи в восстановлении отраслей и регионов.

Автор материала обратил внимание, что 500 миллиардов евро прибавятся к 540 миллиардам займов, которые станут доступны с июня. И это еще не вся поддержка, в целом Европа направляет более триллиона евро, эта сумма накладывается на принятые на уровне государств меры, достигшие отметки в три процента европейского ВВП.

Однако инициатива Франции и Германии сначала должна получить поддержку Еврокомиссии и парламентов 27 стран-членов.

По мнению Лежандра, если эта мера сработает, за ней может последовать бюджетный союз, которого не хватает ЕС.