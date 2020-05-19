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Опубликован разговор Байдена и Порошенко об отставке Шокина за миллиард долларов 

Lenta.ru и ещё 2 49 минут назад
Опубликован разговор Байдена и Порошенко о $1 млрд
Фото: Reuters
Депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, бывший вице-президент США Джо Байден предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает «Страна ua».
Сначала, в декабре 2015 года, с Порошенко разговаривал госсекретарь США Джон Керри, утверждает Деркач. Согласно аудиозаписи, глава Госдепа предложил украинскому лидеру «рассмотреть возможность» замены Шокина, который «заблокировал реформу очищения генпрокуратуры». Керри ссылается на «обеспокоенность» Байдена.
Кроме того, Деркач обнародовал запись предполагаемого разговора Байдена и Порошенко, которая, по его словам, состоялась в марте 2016 года, за четыре дня до снятия Шокина в Раде.
«В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов», — заявил Байден президенту Украины.
Порошенко, как утверждается, назвал это «чрезвычайно сильной мотивацией» и сообщил, что одним из кандидатов на должность генпрокурора является Юрий Луценко.
«Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко», — добавил человек с голосом, похожим на экс-президента Украины.
Ранее бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко обвинил Порошенко в получении 200 миллионов долларов за закрытие дела против Burisma.
Сам Шокин утверждал, что прекратил расследование под давлением Вашингтона, и обвинял Байдена в покушении на него.
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В мире , США , Украина , Юрий Луценко , Андрей Деркач , Джон Керри , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Генпрокуратура РФ , Госдеп США , Верховная Рада
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