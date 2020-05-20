На Украине против экс-президента Петра Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене и злоупотреблении властью. Как пишет «Украинская правда», поводом для дела стала публикация аудиозаписей с голосами, похожими на голоса Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
По данным источников издания в офисе генпрокурора Украины, расследование начато по части 1 статьи 111 (госзмена) и часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Аудиозаписи ранее обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач. Участники разговоров обсуждали отставку бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.
Беседы, в которых отставка Шокина связывалась с выделением властями США Украине кредитных гарантий на миллиард долларов, велись в 2015–2016 годах.
«Если у вас будет новое правительство и новый генпрокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на один миллиард долларов», — заявил на записи голос «Байдена».
«Чрезвычайно сильная мотивация», — ответил «Порошенко».
Также человек с голосом, похожим на голос экс-президента Украины рассказал, что поднял тарифы на ЖКХ для украинцев даже сильнее, чем от него требовал Международный валютный фонд.
«Мы проголосовали за 100 процентов [повышения — прим.ред.] тарифов, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75 процентов», — заявил он.
«Я лично заблокировал отставку правительства Яценюка, потому что я вам это обещал», — заявил он на другой записи.
Также человек с голосом Порошенко делал человеку с голосом Байдена множество комплиментов.
« Для меня большое удовольствие каждый раз слышать ваш голос. <…> Я всегда себя хорошо чувствую, когда разговариваю с вами, господин вице-президент, мой дорогой друг», — говорил он на разных записях
Как писал «Рамблер», в мае прошлого года государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование по делу о госизмене против должностных лиц, входивших в команду Порошенко.
Расследование началось из-за событий 25 ноября 2018 года, связанных с переходом корабельной группой ВМС Украины из Черного моря в Азовское в районе Керченского пролива.