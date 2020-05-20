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«Пандемия голода» в Чили привела к бунтам 

Экспресс газета и ещё 2 7 часов назад
«Пандемия голода» в Чили привела к бунтам
Фото: Pixabay
Ситуация с коронавирусом и связанным с ним ограничениями заставил жителей чилийской столицы выйти на улицы. По их мнению, не так страшен COVID-19, как «пандемия голода».
С конца минувшей недели в Сантьяго введен комендантский час в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, действует режим самоизоляции, а жителям запрещено покидать свои дома без цифровых пропусков, которые могут быть получены с помощью мобильного телефона и имеют короткий срок действия. Подобные пропуска можно оформить не более пяти раз в неделю.
По заявлениям жителей Сантьяго, они не так боятся коронавируса, как связанной с ним «пандемии голода», поскольку обещанная помощь от правительства в виде пакетов с продуктами и предметами первой необходимости до людей так и не дошла.
В связи с этим люди начали выходить на улицы столицы, традиционно вооружившись кастрюлями и сковородками, в которые они стучат, надеясь таким образом привлечь внимание властей к своим проблемам. Как сообщает издание «Царьград» со ссылкой на El Mostrador, некоторые из протестующих уже принялись строить баррикады и запасаться камнями.
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В мире , Чили
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