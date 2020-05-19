На Украине выявили 260 случаев COVID-19

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На Украине за сутки выявили 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на странице минздрава страны в Facebook

Отмечается, что число заболевших COVID-19 на Украине достигло 18 876.

С начала эпидемии в стране умерли 548 человека с положительным тестом на коронавирус.

Общее число выздоровевших в стране составило 5632.