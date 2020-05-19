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Елизавета II из-за пандемии может потерять 18 млн фунтов 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Пандемия ударила по финансам Елизаветы II
Фото: globallookpress.com
Введённые из-за пандемии коронавируса ограничения могут проделать «дыру» в £18 млн в средствах королевы Великобритании Елизаветы II.
Закрытие дворцов для посещения на несколько месяцев означает потерю доходов, которые приносят туристы, отмечает The Sun. В письме к придворным служащим лорд-камергер Уильям Пил предупредил о падении доходов в 2020 году на треть (£17,8 млн).
В 2019 году британская королевская семья заработала более £70 млн на продаже билетов и сувениров. Из-за нынешнего коронакризиса был остановлен набор персонала и планируется сокращение рабочих мест.
В апреле Елизавете II исполнилось 94 года. Из-за пандемии монарх попросила не устраивать традиционный салют по случаю её Дня рождения, так как сочла фейерверк неуместным, писал NEWS.ru.
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В мире , Елизавета II , Великобритания
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