Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американист РАН объяснила нападки Трампа на ВОЗ 

Ura.Ru 9 минут назад
Нападки президента США Дональда Трампа на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и ультиматум с финансированием объясняются его нелюбовью к международным наднациональным организациям и импульсивностью. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделилась научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Александра Филиппенко.
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум
Ранее Дональд Трамп направил письмо на имя директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. Американский лидер отметил, что администрация Белого дома провела расследование и выявила неудачное реагирование организации на пандемию коронавируса. Трамп поставил ультиматум: либо ВОЗ в течение 30 дней проводит реформу, либо США полностью прекратят ее финансирование, пишет RNS.
«Трамп в принципе относится к тем политикам, которые считают, что наднациональные международные организации, как ВОЗ, не должны диктовать никакие условия национальным суверенным государствам, к которым относится США», — объяснила она. По ее мнению, американский лидер в принципе считает, что нужно сократить финансирование и помощь любым организациям, не относящимся к правительству США.
Также Филиппенко отметила, что Трамп является резким и импульсивным политиком. Особенно остро он реагирует, когда ему противоречат. Американист подчеркнула, что ВОЗ в ситуации, когда кризис может разойтись по всему миру, будет чувствительна к любому оттоку средств.
Однако эксперт сомневается, что президент США сможет сдержать свое обещание. «Если вопрос финансирования будет вынесен на обсуждение в Конгрессе, то тогда у него вряд ли это получится. Обычно конгрессмены должны ратифицировать такие вопросы. Большинство в нижней палате демократической партии выступают за то, чтобы всячески поддерживать ВОЗ и ни в коем случае не лишать финансирования», — заявила она.
Видео дня. Фейковый депутат решает проблемы родного города
Ura.Ru: последние новости
Из-за плана Зеленского по Донбассу Украине грозит новый Майдан Из-за плана Зеленского по Донбассу Украине грозит новый Майдан Стрелков назвал главное условие распада Украины Стрелков назвал главное условие распада Украины Российский юморист резко отреагировал на вопрос, чей Крым Российский юморист резко отреагировал на вопрос, чей Крым
Комментарии
В мире , Видео , Дональд Трамп , ИСКРАН , ВОЗ , РАН , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
«Министр Лавров уже нагло диктует Чехии, что нам делать»
«Министр Лавров уже нагло диктует Чехии, что нам делать»
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
Назван лучший президент в истории Украины
Назван лучший президент в истории Украины
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Видео
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
00:38
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
Новости Москвы
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
00:37
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
Общество Наука и техника
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
01:38
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
Армия
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
01:08
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
Происшествия
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
00:53
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
Происшествия
Появилось видео работы СОБР со стрелком в Москве
Происшествия
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение