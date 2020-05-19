Ранее Дональд Трамп направил письмо на имя директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. Американский лидер отметил, что администрация Белого дома провела расследование и выявила неудачное реагирование организации на пандемию коронавируса. Трамп поставил ультиматум: либо ВОЗ в течение 30 дней проводит реформу, либо США полностью прекратят ее финансирование, пишет RNS.

«Трамп в принципе относится к тем политикам, которые считают, что наднациональные международные организации, как ВОЗ, не должны диктовать никакие условия национальным суверенным государствам, к которым относится США», — объяснила она. По ее мнению, американский лидер в принципе считает, что нужно сократить финансирование и помощь любым организациям, не относящимся к правительству США.

Также Филиппенко отметила, что Трамп является резким и импульсивным политиком. Особенно остро он реагирует, когда ему противоречат. Американист подчеркнула, что ВОЗ в ситуации, когда кризис может разойтись по всему миру, будет чувствительна к любому оттоку средств.

Однако эксперт сомневается, что президент США сможет сдержать свое обещание. «Если вопрос финансирования будет вынесен на обсуждение в Конгрессе, то тогда у него вряд ли это получится. Обычно конгрессмены должны ратифицировать такие вопросы. Большинство в нижней палате демократической партии выступают за то, чтобы всячески поддерживать ВОЗ и ни в коем случае не лишать финансирования», — заявила она.