Пока вы спали: Россию потеснили в Европе 

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Трамп предъявил ультиматум ВОЗ

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна доказать независимость от Китая, иначе власти США окончательно прекратят ее финансирование. Об этом президент США Дональд Трамп написал в письме главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу. Его копию он опубликовал в своем твиттере. Также Трамп потребовал от организации внести изменения в свою работу и дал ей на это 30 дней.