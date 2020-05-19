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Пока вы спали: Россию потеснили в Европе 

Артём Кульша 43 минуты назад
Пока вы спали: Россию потеснили в Европе
Фото: ТАСС

Арабы потеснили Россию в Европе

Саудовская нефть марки Arab Light потеснила российскую нефть сорта Urals на европейском рынке в марте-апреле. Об этом свидетельствует обзор ценового агентства Argus. В марте-апреле Саудовская Аравия нарастила поставки своей нефти в Европу по сниженным ценам в среднем до миллиона баррелей в сутки, тогда как поставки российской нефти за аналогичный период снизились с 1,6 миллиона баррелей в сутки до 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Трамп предъявил ультиматум ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна доказать независимость от Китая, иначе власти США окончательно прекратят ее финансирование. Об этом президент США Дональд Трамп написал в письме главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу. Его копию он опубликовал в своем твиттере. Также Трамп потребовал от организации внести изменения в свою работу и дал ей на это 30 дней.

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может быть преодолена в России к июлю. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова. По ее словам, в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, а если всплески в ближайшее время и будут, то не пиковые.

Минтруд спрогнозировал ситуацию на рынке труда

Предприятия заработают в России к 20-м числам июня. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он ожидает, что к этому сроку ситуация на рынке труда более-менее стабилизируется, а также сформируется число официально зарегистрированных безработных.

Нурмагомедов обратился за помощью к Аллаху

У отца российского бойца смешанных боевых искусств (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова начались проблемы с сердцем на фоне коронавирусной инфекции. Об этом Нурмагомедов-младший сообщил в своем инстаграме. Он напомнил, что год назад Нурмагомедов-старший перенес операцию на сердце, рассказал, что сейчас ему сделали еще одну, и попросил Аллаха вернуть ему отца.
Видео дня. Фейковый депутат решает проблемы родного города
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В мире , Антон Котяков , Хабиб Нурмагомедов , Дональд Трамп , Минздрав РФ , Минтруд , ВОЗ , Саудовская Аравия
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