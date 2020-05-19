Пока вы спали: Россию потеснили в Европе 

Арабы потеснили Россию в Европе
Саудовская нефть марки Arab Light потеснила российскую нефть сорта Urals на европейском рынке в марте-апреле. Об этом свидетельствует обзор ценового агентства Argus. В марте-апреле Саудовская Аравия нарастила поставки своей нефти в Европу по сниженным ценам в среднем до миллиона баррелей в сутки, тогда как поставки российской нефти за аналогичный период снизились с 1,6 миллиона баррелей в сутки до 1,4 миллиона баррелей в сутки.
Трамп предъявил ультиматум ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна доказать независимость от Китая, иначе власти США окончательно прекратят ее финансирование. Об этом президент США Дональд Трамп написал в письме главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу. Его копию он опубликовал в своем твиттере. Также Трамп потребовал от организации внести изменения в свою работу и дал ей на это 30 дней.
This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может быть преодолена в России к июлю. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова. По ее словам, в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, а если всплески в ближайшее время и будут, то не пиковые.
Минтруд спрогнозировал ситуацию на рынке труда
Предприятия заработают в России к 20-м числам июня. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он ожидает, что к этому сроку ситуация на рынке труда более-менее стабилизируется, а также сформируется число официально зарегистрированных безработных.
Нурмагомедов обратился за помощью к Аллаху
У отца российского бойца смешанных боевых искусств (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова начались проблемы с сердцем на фоне коронавирусной инфекции. Об этом Нурмагомедов-младший сообщил в своем инстаграме. Он напомнил, что год назад Нурмагомедов-старший перенес операцию на сердце, рассказал, что сейчас ему сделали еще одну, и попросил Аллаха вернуть ему отца.