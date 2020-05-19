Умер Лаки Питерсон

Американский музыкант Лаки Питерсон умер в техасском Далласе на 56-м году жизни.

17 мая мужчина почувствовал себя плохо и был госпитализирован в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, Питерсон скончался. Причина его смерти не уточняется, сообщает Billboard.

Лаки Питерсон родился в семье известного блюзового гитариста Джеймса Питерсона и пошёл по стопам отца. Он известен по работе с Эттой Джеймс, Литтлом Милтоном, Отисом Рашем, Кенни Нилом. В октябре 2019 года Лаки Питерсон отметил 50-летие своей профессиональной карьеры альбомом 50 — Just warming up!

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