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Умер музыкант Лаки Питерсон 

News.ru 1 час назад
Умер Лаки Питерсон
Фото: Facebook
Американский музыкант Лаки Питерсон умер в техасском Далласе на 56-м году жизни.
17 мая мужчина почувствовал себя плохо и был госпитализирован в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, Питерсон скончался. Причина его смерти не уточняется, сообщает Billboard.
Лаки Питерсон родился в семье известного блюзового гитариста Джеймса Питерсона и пошёл по стопам отца. Он известен по работе с Эттой Джеймс, Литтлом Милтоном, Отисом Рашем, Кенни Нилом. В октябре 2019 года Лаки Питерсон отметил 50-летие своей профессиональной карьеры альбомом 50 — Just warming up!
Ранее NEWS.ru писал, что в Италии в возрасте 48 лет умер пианист Эцио Боссо. Причиной смерти музыканта стали патологии, вызванные редким неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом.
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