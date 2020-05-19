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Все штаты США начали восстанавливать экономику 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Все штаты США начали восстанавливать экономику
Фото: Reuters
Восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса нового типа началось во всех штатах США, заявил вице-президент страны Майк Пенс в ходе заседания под руководством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Трансляция ведется на сайте Белого дома.
"По имеющейся у нас информации, все 50 штатов частично открывают свою экономику", — отметил Пенс.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Конфликты , США , Майк Пенс , Дональд Трамп , ВОЗ
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