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Токио в официальном документе назвал Южные Курилы «японскими» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Токио назвал Южные Курилы «японскими»
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» заявило о праве Токио претендовать на «северные территории», как здесь называют южные острова Курильского архипелага. Об этом пишет газета «Санкэй».
«Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — передает ТАСС содержание документа.
В публикации японского внешнеполитического ведомства говорится также, что «мирный договор [с Россией] может быть заключен после решения вопроса о принадлежности четырех островов» южной части Курил.
В конце прошлого года глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен потребовать весь Курильский архипелаг, поскольку это «исконно японская территория».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия воспринимает заявление японских коммунистов как угрозу территориальной целостности и суверенитету.
В свою очередь депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов назвал недопустимой риторикой призыв объявить Курильский архипелаг территорией Японии.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что в таком случае появится возможность обсудить «все остальное».
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В мире , Сергей Лавров , Вячеслав Володин , Максим Козлов , МИД , Госдума , ИТАР-ТАСС , Япония
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