В Турции 11 мая были ослаблены ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. При этом перед ослаблением мер был введен 48-часовой комендантский час. Еще раз комендантский час в Турции будет введен с 23-го по 26-е мая. Несмотря на это улицы Стамбула остаются практически пустыми. Пользуясь уникальной возможностью сотрудники RT с помощью дрона засняли один из самых красивых городов мира без людей. Видео было опубликовано на официальной странице канала на Youtube. Согласно данным университета Джона Хопкинса, в Турции уже зарегистрировано более 149 тысяч случаев зарания коронавирусом. 4140 человек умерли от COVID-19.
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
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