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Пресс-секретарю Госдепа предложили подучить историю России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Пресс-секретарю Госдепа предложили подучить историю России
Фото: РИА Новости
Посольство России в США рекомендовало в понедельник главе пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус углубить познания в области российской истории, чтобы избежать в дальнейшем заявлений, основанных на недостоверной информации.
«Мы будем рады помочь уважаемому пресс-секретарю Госдепартамента Морган Ортэгус улучшить ее знания российской истории. Это может предотвратить заявления, основанные на ложных повествованиях и неудачных лозунгах, а также спекуляции относительно трагических периодов советского прошлого», — передает ТАСС сообщение посольства.
«В 1954 году Крым был переведен из состава РСФСР в состав УССР, людей об этом не спрашивали. В 2014 году многонациональный народ Крыма на референдуме решил больше не быть частью Украины вследствие антиконституционного националистического переворота в Киеве и насильственной бандеризации, поддерживаемой Вашингтоном», — добавили в дипмиссии.
На случай, если Ортэгус доверяет исключительно западным экспертам, российская дипмиссия предложила ей обратиться к материалу, опубликованному в американском журнале «Форин афферс».
«Большинство крымчан не считают российское управление репрессивным, чуждым и нежеланным. Наоборот, основываясь на данных наших исследований, они довольно счастливы», — приводит дипмиссия выдержку из статьи.
В понедельник Ортэгус по случаю годовщины депортации крымских татар разместила на своей странице в Twitter призыв к России «прекратить причинять страдания крымским татарам и проживающим в Крыму украинцам и немедленно вернуть полный контроль над полуостровом Украине».
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В мире , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , США
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