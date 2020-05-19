«Китай или деньги»: Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум

Организация должна выполнить требования США под угрозой полной остановки финансирования.

США полностью прекратят финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и пересмотрят свое членство в ней, если их требования не будут выполнены в течение 30 дней. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп

На своей странице в Twitter американский лидер опубликовал письмо, адресованное генеральному директору ВОЗ доктору Тедросу Гебреисусу. В нем подробно расписывается, какие, с точки зрения США, ошибки допустила организация в ситуации с пандемией коронавируса и уточняется, что «единственный способ двигаться вперед» для организации заключается в ее демонстрации независимости от Китая.

Трамп уточнил, что его администрация уже обсуждает реформирование организации, однако «действовать нужно быстро», а потому ей дается 30 дней на выполнение основных требований США.