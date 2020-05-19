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Трамп поставил ультиматум ВОЗ 

ТК «Звезда» и ещё 10 25 минут назад
«Китай или деньги»: Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум
Фото: Jim LoScalzo Pool, Sascha Steinach, imago-images.de, Globallookpress
Организация должна выполнить требования США под угрозой полной остановки финансирования.
США полностью прекратят финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и пересмотрят свое членство в ней, если их требования не будут выполнены в течение 30 дней. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.
На своей странице в Twitter американский лидер опубликовал письмо, адресованное генеральному директору ВОЗ доктору Тедросу Гебреисусу. В нем подробно расписывается, какие, с точки зрения США, ошибки допустила организация в ситуации с пандемией коронавируса и уточняется, что «единственный способ двигаться вперед» для организации заключается в ее демонстрации независимости от Китая.
Трамп уточнил, что его администрация уже обсуждает реформирование организации, однако «действовать нужно быстро», а потому ей дается 30 дней на выполнение основных требований США.
Ранее Трамп поручил разведывательному управлению министерства обороны США и ЦРУ, выяснить, скрывали ли власти КНР и ВОЗ информацию о начале пандемии COVID-19. В ВОЗ же считают спекуляцией заявления Соединенных Штатов об искусственном происхождении вируса из лаборатории в Ухани.
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В мире , Дональд Трамп , Пентагон , ВОЗ , ЦРУ , США
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