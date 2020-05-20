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Почти половина американцев обвинила Китай в ситуации с COVID-19 в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 35 минут назад
В США назвали виновного в пандемии
Фото: ТАСС
Китай считают виновным в ситуации с коронавирусом в США почти 50% американских избирателей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Morning Consult.
Мнения, что Китай виновен, так как «именно там возник вирус», придерживаются 48%. 38% считают, что в своих проблемах США виноваты сами из-за «плохого реагирования», передает ТАСС.
«Недружественной страной» или «врагом» китайскую сторону назвал 61% респондентов, это на девять пунктов выше январских показателей.
В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу
58% призвали сосредоточиться на совместной с Китаем борьбе против COVID-19, «даже если это означает, что Китай не понесет ответственности». 30% сочли более важным привлечь Пекин к ответственности.
Онлайн-опрос состоялся 15–18 мая. В опросе участвовали 1994 зарегистрированных избирателя. Погрешность составляет 2%.
Напомним, избиратели в США в большей степени доверяют бывшему вице-президенту Джо Байдену в вопросе сдерживания пандемии коронавируса, чем нынешнему лидеру Дональду Трампу.
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В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Китай
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