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Губернатор египетской провинции заболел коронавирусом 

РИА Новости 1 час назад
Губернатор египетской провинции заболел коронавирусом
Фото: CC BY 2.0 / camilo g. r. / Damietta
Губернатор египетской провинции Дакахлия на севере страны сообщил в ночь на вторник, что заразился коронавирусом, при этом он провел ранее встречу с одним из египетских министров.
"Я получил положительный результат анализа на коронавирус, большинство симптомов заболевания присутствует", — заявил губернатор Айман Мухтар в интервью телеканалу Sada el-Balad.
Мухтар отметил, что с дыханием у него проблем на данный момент нет, больше всего беспокоит кашель и повышенная утомляемость.
При этом чиновник сообщил, что в понедельник провел встречу в Каире с министром ирригации и водных ресурсов Египта Мухаммадом Абд аль-Ати. "Мы обсуждали с ним вопросы ирригации в моей провинции… по возвращению в Дакахлию я почувствовал себя утомленным", — сообщил он каналу.
По данным минздрава Египта, общее число заболевших коронавирусом в стране — 12 764 человека, 3440 человек выздоровели, погибли 645 человек.
В воскресенье премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил об ужесточении мер борьбы с коронавирусом на время праздника разговения Ид аль-Фитр: удлинен комендантский час — с 24 по 29 мая он будет начинаться не с 21.00, а с 17.00. На время праздника будет приостановлена работа общественного транспорта, закрыты все торговые центры, рестораны, увеселительные заведения, все пляжи, парки. Также с 30 мая будет введен масочный режим со штрафами для нарушителей.
С 30 мая, как сообщил премьер, возобновят работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги. При этом комендантский час с 30 мая в течение двух недель будет длиться с 20.00 до 06.00.
По словам премьера, с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, в том числе спортивных, с учетом всех мер предосторожности.
Сейчас комендантский час в Египте действует с 21.00 до 06.00.
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В мире , Каир
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