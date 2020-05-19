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«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу 

Российская Газета и ещё 6 6 часов назад
«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу
Фото: РИА Новости
В "зеленой зоне" Багдада, районе, где расположены посольства и госучреждения, упали две ракеты. Об этом в ночь на вторник сообщил телеканал al-Sumaria, ссылаясь на источник в органах безопасности.
По его данным, ракеты были запущены из ЗРК "Катюша", пишет РИА Новости. Сейчас сотрудники органов безопасности занимаются поисками места запуска. Источник также уточнил, что один из снарядов упал на крышу здания, никто не пострадал.
Отметим, что "зеленая зона" расположена в центре Багдада. Этот район периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Как правило, жертв и серьезного ущерба нет.
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В мире , Армия , РИА Новости
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