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Трамп уволил жаловавшегося на Помпео сотрудника 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Трамп уволил жаловавшегося на Помпео сотрудника
Фото: Win McNamee / Getty Images
Президент США Дональд Трамп рассказал, что уволил сотрудника Госдепа по просьбе его главы Майкла Помпео. Об этом сообщает The Hill.
Речь идет о генеральном инспекторе Госдепартамента Стивене Линике. По словам американского президента, он даже не слышал об этом сотруднике, и уволил его только ради Помпео. Глава госдепартамента сначала признался в том, что сам попросил об этом Трампа, однако затем стал отрицать это.
NBC News отмечает, что Линика могли уволить из-за расследования, которое он ведет в отношении Помпео. Так, уволенный генинспектор проверял, как госсекретарь обращается с подчиненными: некоторые из них жаловались, что Помпео заставляет их выгуливать свою собаку, заказывать столик в ресторане или доставлять вещи из химчистки.
«Вы хотите сказать, что в отношении него ведется расследование, потому что кто-то выгуливал его собаку? Не знаю (…), он отличный человек. Я бы предпочел, чтобы он занимался переговорами, а не мытьем посуды», — заявил Трамп в ответ на обвинения в адрес Помпео.
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Комментарии 1
В мире , США , Майкл Помпео , Дональд Трамп , Госдеп США , телеканал NBC
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