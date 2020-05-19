Трамп уволил жаловавшегося на Помпео сотрудника 

Речь идет о генеральном инспекторе Госдепартамента Стивене Линике. По словам американского президента, он даже не слышал об этом сотруднике, и уволил его только ради Помпео. Глава госдепартамента сначала признался в том, что сам попросил об этом Трампа, однако затем стал отрицать это.

NBC News отмечает, что Линика могли уволить из-за расследования, которое он ведет в отношении Помпео. Так, уволенный генинспектор проверял, как госсекретарь обращается с подчиненными: некоторые из них жаловались, что Помпео заставляет их выгуливать свою собаку, заказывать столик в ресторане или доставлять вещи из химчистки.