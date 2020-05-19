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Гордон признался в работе на спецслужбы Украины 

Павел Тиунов и ещё 27 29 минут назад
Украинский журналист Дмитрий Гордон на своём YouTube-канале опубликовал видеообращение, в котором признался, что интервью с депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым были записаны при содействии сотрудников украинских спецслужб. По его словам, в настоящее время все материалы уже находятся в гаагском суде.
Гордон назвал людей, раскритиковавших его за общение с «предателями» Украины, «недальновидными, необразованными и непонимающими». «Умным» журналист пояснил, что интервью с Поклонской и Стрелковым были необходимы для судебного разбирательства в Гааге относительно «аннексии Крыма» и «развязывании кровавой бойни на Донбассе», поскольку ранее допросить их не удавалось. Беседы с ним, по словам Гордона, будут рассматриваться в процессе как свидетельские показания.
На заявление журналиста в своем Telegram-канале отреагировала Наталья Поклонская, заявив, что ожидала от Гордона большего.
«Я думала, он серьёзный журналист… Но, оказывается, он всего лишь «спецагент» СБУ», — написала депутат РФ (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Комментарии 21
В мире , Видео , Украина , Наталья Поклонская , Игорь Стрелков , Дмитрий Гордон , СБУ , Госдума
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