Гордон признался в работе на спецслужбы Украины 

Гордон назвал людей, раскритиковавших его за общение с «предателями» Украины, «недальновидными, необразованными и непонимающими». «Умным» журналист пояснил, что интервью с Поклонской и Стрелковым были необходимы для судебного разбирательства в Гааге относительно «аннексии Крыма» и «развязывании кровавой бойни на Донбассе», поскольку ранее допросить их не удавалось. Беседы с ним, по словам Гордона, будут рассматриваться в процессе как свидетельские показания.