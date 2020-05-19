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Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб 

Lenta.ru и ещё 19 49 минут назад
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны. Обращение с объяснением опубликовано на его YouTube-канале.
«Интервью были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами», — отметил он.
По словам Гордона, «флешки с материалами интервью» в настоящее время находятся в Гааге. Журналист подчеркнул, что видео станут свидетельскими показаниями на судебном процессе «по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе».
Он поблагодарил журналистов и общественных деятелей, которые «поняли, что он делал на самом деле» и выразили ему поддержку.
«Никогда никто в Украине не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины», — заключил Гордон.
Запись беседы Поклонской с Гордоном была опубликована 11 мая. Депутат Госдумы впервые дала интервью украинскому журналисту после референдума в Крыму в 2014 году. Позже в эфире телеканала «Украина 24» Гордон назвал Поклонскую символом предательства. Правоохранительные органы Украины обвиняют Поклонскую в соучастии в действиях по захвату власти, военных преступлениях и других незаконных действиях.
Разговор с Гиркиным Гордон провел в формате прямой трансляции 18 мая. Гиркин является одним из четырех обвиняемых прокуратурой Нидерландов в крушении пассажирского самолета Boeing, следовавшего рейсом MH17. Лайнер разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек.
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Комментарии 8
В мире , Видео , Украина , Наталья Поклонская , Дмитрий Гордон , Генпрокуратура РФ , Госдума , Республика Крым
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