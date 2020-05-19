«Интервью были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами», — отметил он.

По словам Гордона, «флешки с материалами интервью» в настоящее время находятся в Гааге. Журналист подчеркнул, что видео станут свидетельскими показаниями на судебном процессе «по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе».

Он поблагодарил журналистов и общественных деятелей, которые «поняли, что он делал на самом деле» и выразили ему поддержку.

«Никогда никто в Украине не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины», — заключил Гордон.

Запись беседы Поклонской с Гордоном была опубликована 11 мая. Депутат Госдумы впервые дала интервью украинскому журналисту после референдума в Крыму в 2014 году. Позже в эфире телеканала «Украина 24» Гордон назвал Поклонскую символом предательства. Правоохранительные органы Украины обвиняют Поклонскую в соучастии в действиях по захвату власти, военных преступлениях и других незаконных действиях.