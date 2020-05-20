На Украине назвали дату окончания карантина 

Правительство Украины назвало дату окончания карантинных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет «Страна.ua».

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, министр здравоохранения Максим Степанов предложил ввести с 22 мая так называемый адаптивный карантин для постепенного снятия ограничений. Он продлится до 22 июня.

Введение и снятие тех или иных мер для борьбы с коронавирусом будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

С 12 марта правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля в стране ужесточили ограничения, в частности было запрещено собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Граждан обязали носить маски и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

Ограничительные меры были ослаблены с 11 мая. В стране начали работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 19 230 человек, 564 пациента умерли.