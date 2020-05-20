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На Украине назвали дату окончания карантина 

Lenta.ru и ещё 17 1 час назад
На Украине назвали дату окончания карантина
Фото: Efrem Lukatsky / AP
Правительство Украины назвало дату окончания карантинных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет «Страна.ua».
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, министр здравоохранения Максим Степанов предложил ввести с 22 мая так называемый адаптивный карантин для постепенного снятия ограничений. Он продлится до 22 июня.
Введение и снятие тех или иных мер для борьбы с коронавирусом будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.
С 12 марта правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля в стране ужесточили ограничения, в частности было запрещено собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Граждан обязали носить маски и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.
Ограничительные меры были ослаблены с 11 мая. В стране начали работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 19 230 человек, 564 пациента умерли.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Продлить жизнь , Максим Степанов , Правительство Украины
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