Политик отметил, что ВОЗ в последнее время плохо работала, передаёт «Интерфакс».

Трамп принял решение отказаться от выступления на ассамблее здравоохранения, которую организовала ВОЗ. Вместо этого он сделает собственное заявление на ту же тему в ближайшее время.

"Они (ВОЗ. — NEWS.ru) — марионетки в руках Китая", — подчеркнул американский лидер.

Ранее, как писал NEWS.ru, советник президента США Питер Наварро заявил, что китайские власти скрыли достоверные данные о коронавирусе и позволили туристами распространить болезнь по всему миру. По его словам, нулевой пациент появился в Ухани в ноябре 2019 года.