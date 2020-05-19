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Трамп считает ВОЗ марионеткой Китая 

News.ru 52 минуты назад
Президент Соединённых Штатов снова заявил о претензиях к Всемирной организации здравоохранения. Он назвал её марионеткой в руках Пекина.
Политик отметил, что ВОЗ в последнее время плохо работала, передаёт «Интерфакс».
Трамп принял решение отказаться от выступления на ассамблее здравоохранения, которую организовала ВОЗ. Вместо этого он сделает собственное заявление на ту же тему в ближайшее время.
"Они (ВОЗ. — NEWS.ru) — марионетки в руках Китая", — подчеркнул американский лидер.
Ранее, как писал NEWS.ru, советник президента США Питер Наварро заявил, что китайские власти скрыли достоверные данные о коронавирусе и позволили туристами распространить болезнь по всему миру. По его словам, нулевой пациент появился в Ухани в ноябре 2019 года.
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В мире , Видео , ВОЗ , Интерфакс , Китай , США
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