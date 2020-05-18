США возмутило предложение Китая 

Власти США назвали слишком маленькой сумму компенсации в 2 млрд долларов, которую Китай пообещал выплатить пострадавшим от коронавируса странам. Об этом сообщает ТАСС

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот заявил, что Китай как источник вспышки «несет особую ответственность с тем, чтобы заплатить больше и давать больше».

По словам Эллиота, заявление председателя КНР Си Цзиньпина о выплате 2 млрд долларов призвано отвлечь мир от «призывов все большего числа стран, требующих ответственности за невыполнение китайским правительством своих обязательств говорить правду и предупреждать мир о случившемся».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Си Цзиньпин пообещал, что Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере 2 млрд долларов.