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США возмутило предложение Китая 

Вероника Полынина 7 минут назад
США возмутило предложение Китая
Фото: Reuters
Власти США назвали слишком маленькой сумму компенсации в 2 млрд долларов, которую Китай пообещал выплатить пострадавшим от коронавируса странам. Об этом сообщает ТАСС.
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот заявил, что Китай как источник вспышки «несет особую ответственность с тем, чтобы заплатить больше и давать больше».
По словам Эллиота, заявление председателя КНР Си Цзиньпина о выплате 2 млрд долларов призвано отвлечь мир от «призывов все большего числа стран, требующих ответственности за невыполнение китайским правительством своих обязательств говорить правду и предупреждать мир о случившемся».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Си Цзиньпин пообещал, что Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере 2 млрд долларов.
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В мире , Си Цзиньпин , Китай , США
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