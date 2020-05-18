Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Греции за сутки два человека умерли от COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
В Греции за сутки два человека умерли от COVID-19
Фото: РИА Новости
В Греции за последние сутки два человека умерли от COVID-19, зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2836 случаев инфицирования, сообщило в понедельник министерство здравоохранения.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 24 человека, их средний возраст 72 года. Среди них девять женщин (37,5%), остальные мужчины. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 90 пациентов.
За последние сутки два человека умерли от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 165 человек. Среди умерших 47 женщин (28,5%), остальные мужчины, говорится в сообщении. Средний возраст умерших 75 лет, 93,9% из них имели хронические заболевания и/или были в возрасте 70 лет и старше.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Последние новости
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Рост распространения коронавируса в России остановился Рост распространения коронавируса в России остановился
Комментарии
В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , Греция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клип Little Big попал в топ-5 просматриваемых видео
Клип Little Big попал в топ-5 просматриваемых видео
«Может задохнуться»: Борисова предупредила Волочкову
«Может задохнуться»: Борисова предупредила Волочкову
Тело московского профессора нашли в реке под Костромой
Тело московского профессора нашли в реке под Костромой
Найден способ снизить смертность от коронавируса
Найден способ снизить смертность от коронавируса
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
00:20
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
Шоу-бизнес
Названа еще одна особенность коронавируса
00:52
Названа еще одна особенность коронавируса
В мире
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
00:16
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
Погода Новости Москвы
Москвичей напугали аномальным снегопадом
00:16
Москвичей напугали аномальным снегопадом
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение