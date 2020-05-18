В Греции за сутки два человека умерли от COVID-19 

Греции за последние сутки два человека умерли от COVID-19, зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2836 случаев инфицирования, сообщило в понедельник министерство здравоохранения

В отделениях интенсивной терапии интубированы 24 человека, их средний возраст 72 года. Среди них девять женщин (37,5%), остальные мужчины. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 90 пациентов.

За последние сутки два человека умерли от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 165 человек. Среди умерших 47 женщин (28,5%), остальные мужчины, говорится в сообщении. Средний возраст умерших 75 лет, 93,9% из них имели хронические заболевания и/или были в возрасте 70 лет и старше.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.