В Испании ужесточили масочный режим 

Испанские власти ужесточили правила ношения масок: они станут обязательными не только в транспорте, но также в других общественных местах.

"Правительство и автономные сообщества договорились… расширить использование масок. Они будут обязательными, как и до сих пор, на транспорте, а также в закрытых помещениях и на улицах, если невозможно гарантировать минимальную дистанцию в два метра", — сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Соответствующее распоряжение минздрав обещает опубликовать в ближайшие дни.