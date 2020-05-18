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В Испании ужесточили масочный режим 

РИА Новости и ещё 2 37 минут назад
В Испании ужесточили масочный режим
Фото: РИА Новости
Испанские власти ужесточили правила ношения масок: они станут обязательными не только в транспорте, но также в других общественных местах.
"Правительство и автономные сообщества договорились… расширить использование масок. Они будут обязательными, как и до сих пор, на транспорте, а также в закрытых помещениях и на улицах, если невозможно гарантировать минимальную дистанцию в два метра", — сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Соответствующее распоряжение минздрав обещает опубликовать в ближайшие дни.
Испания занимает пятое место в мире по количеству жертв COVID-19 (после США, Великобритании, Италии и Франции), и пятое место по количеству выявленных случаев заболевания (после США, России, Великобритании и Бразилии). С начала эпидемии и по 18 мая было выявлено 231,6 тысячи случаев заболевания, умерли 27,7 тысячи человек. В последнее время эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась. Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас. Режим повышенной готовности действует до 24 мая, правительство хочет продлить его еще на месяц.
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Комментарии
В мире , Педро Санчес , Минздрав РФ , Испания
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