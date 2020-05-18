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СБУ начала расследование госизмены Кучмы и главы офиса Зеленского 

Lenta.ru и ещё 2 22 минуты назад
СБУ начала расследование госизмены Кучмы
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование возможной госизмены главы офиса президента Андрея Ермака и второго президента страны Леонида Кучмы. Об этом заявил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович, передает «Интерфакс».
По его данным, ведомство 6 мая начало уголовное производство по факту совершения госизмены «отдельными представителями» украинской делегации на переговорах в Минске по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Однако, по словам Вятровича, речь идет именно о Ермаке и Кучме.
23 апреля суд удовлетворил жалобу парламентария от «Европейской солидарности» и обязал СБУ начать расследование возможной государственной измены Ермака и Кучмы.
Речь идет о встрече трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта. В ходе встреч в Минске контактной группой были приняты три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако перестрелки продолжаются до сих пор.
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В мире , Украина , Леонид Кучма , Владимир Вятрович , Андрей Ермак , СБУ , Интерфакс
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