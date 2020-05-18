Во Франции коронавирус за сутки убил 131 человека 

Во Франции за 24 часа из-за вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания скончался 131 пациент. Об этом сообщили в Минздраве страны.

По данным ведомства, всего за время пандемии 17 589 человек погибли в больницах и ещё 10 650 — в домах престарелых и медико-социальных учреждениях. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 28 239 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Лондон обсуждает с Парижем вопрос снятия обязательного 14-дневного карантина для путешественников, прибывающих в Соединённое Королевство из Франции. Об этом заявил британский министр культуры Оливер Доуден.