Семь сотрудников ООН умерли из-за COVID-19 

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Семь сотрудников ООН умерли в результате вызываемого коронавирусом заболевания, 520 на данный момент заражены. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в видеоформате официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"На вечер воскресенья нам сообщили о 520 подтвержденных случаях в целом в системе ООН, — сказал он. — В Америке зафиксированы 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке", — сказал Дюжаррик.

"Что касается смертей, к сожалению, их число достигло семи", — добавил он.

В частности, среди умерших один сотрудник секретариата в Нью-Йорке, один служащий ВОЗ , один — ЮНИСЕФ

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли.