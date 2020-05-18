Названа еще одна особенность коронавируса

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В Южной Корее заявили о незаразности больных с повторным COVID-19 

Lenta.ru 36 минут назад
Пациенты, переболевшие COVID-19 и затем вновь получившие позитивный результат теста на коронавирус, не заразны. Об этом заявили представители здравоохранения Южной Кореи, передает CNN.
Корейский центр по контролю заболеваний (KCDC) сделал такой вывод в результате исследования 108 случаев болезни в лаборатории и 285 вылечившихся пациентов, у которых затем была обнаружена инфекция. Ученые протестировали 790 человек, с которыми они близко контактировали, и никто из них оказался не заражен.
Предполагается, что ПЦР-тесты фиксировали не активный, уже умерший вирус. Исходя из результатов этого исследования, власти Южной Кореи отменили предыдущие рекомендации, согласно которым выписавшиеся пациенты должны были провести еще две недели на карантине.
Южная Корея стала одной из стран, которые раньше всех ввели карантинные меры, и в сравнении со многими другими государствами пострадала от пандемии заметно меньше. Там зафиксировано чуть более 11 тысяч случаев инфицирования и 263 летальных исхода.
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В мире , Видео , CNN , Южная Корея
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