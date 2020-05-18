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Китайцев призвали носить маски еще как минимум год 

Lenta.ru 56 минут назад
Китайцев призвали носить маски еще как минимум год
Фото: Reuters
Китайцам стоит привыкнуть носить медицинские маски — и постоянно надевать их еще как минимум год. Об этом заявил по национальному телевидению эксперт Чжэн Боли, передает таблоид The Daily Mail.
«Пожалуй, без масок не обойтись еще целый год, а как минимум до следующего года, и нам определенно нужно быть к этому готовыми», — приводит издание его слова.
Ученый занимается наблюдением за тем, как китайские власти противодействуют коронавирусу. Он призвал соотечественников относиться к маскам как к новой норме. Их, по его мнению, стоит массово носить в том числе и там, где вспышка вируса уже подавлена.
По официальным данным, властям Китая удалось сильно замедлить распространение болезни: в стране зафиксировано 84 тысячи заражений и 4,6 тысячи смертей из-за COVID-19. По всему миру пандемия, начавшаяся в китайском Ухане, затронула более 4,7 миллиона человек и унесла более 315 тысяч жизней.
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